2019-06-20T18:20:32+03:00
Общество

Башкирию каждый год покидают почти 50 тысяч человек

Чаще всего из республики уезжают молодые люди
Владислав КАЗАНЦЕВ
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9% трудоспособного населения республики уезжает на заработки в другие регионы9% трудоспособного населения республики уезжает на заработки в другие регионы
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В другие регионы и страны из Башкирии ежегодно уезжают 46-47 тысяч человек. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на эксперта по вопросам демографии Гульнар Хилажеву, наибольший отток происходит в Ханты-Мансийск, Татарстан и Челябинскую область.

Наиболее активно из региона уезжают люди в возрасте 15-29, в том числе молодые семьи с детьми. А вот возвращаются в Башкирию жители многим старше – от 50 лет.

– Мы отдаем свои здоровые силы, а обратно к нам приезжают те, кто уже реализовал свой потенциал»,— резюмировала Хилажева.

Эксперт также отметила, что Башкирия стала лидером в стране по числу жителей, уехавших зарабатывать в другие регионы. Вахтовиков насчитывается 161 тысяча человек – 9% трудоспособного населения республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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