Башкирию каждый год покидают почти 50 тысяч человек
В другие регионы и страны из Башкирии ежегодно уезжают 46-47 тысяч человек. Как сообщает издание «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на эксперта по вопросам демографии Гульнар Хилажеву, наибольший отток происходит в Ханты-Мансийск, Татарстан и Челябинскую область.
Наиболее активно из региона уезжают люди в возрасте 15-29, в том числе молодые семьи с детьми. А вот возвращаются в Башкирию жители многим старше – от 50 лет.
– Мы отдаем свои здоровые силы, а обратно к нам приезжают те, кто уже реализовал свой потенциал»,— резюмировала Хилажева.
Эксперт также отметила, что Башкирия стала лидером в стране по числу жителей, уехавших зарабатывать в другие регионы. Вахтовиков насчитывается 161 тысяча человек – 9% трудоспособного населения республики.
ИСТОЧНИК KP.RU