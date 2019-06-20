В Москве скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган
Смерть банкира подтвердила его родственница
Фото: ТАСС
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Сегодня, 20 июня, в Москве скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственницу банкира.
Известно, что ранее в 2018 году бизнесмен перенес инсульт. Причины скоропостижной смерти 56-летнего Владимира Когана пока не называются.
Сообщение о кончине владельца появилось также на официальном сайте банка «Уралсиб».
- С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - гласит сообщение на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU