СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-20T16:22:08+03:00

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Сегодня, 20 июня, в Москве скончался владелец банка «Уралсиб» Владимир Коган. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственницу банкира.

Известно, что ранее в 2018 году бизнесмен перенес инсульт. Причины скоропостижной смерти 56-летнего Владимира Когана пока не называются.

Сообщение о кончине владельца появилось также на официальном сайте банка «Уралсиб».

- С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - гласит сообщение на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU