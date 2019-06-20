2019-06-20T15:41:44+03:00
Происшествия

Стали известны подробности инцидента с ребенком, проткнувшим живот штырем в Кумертау

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Очевидцы помогали спасателям вытащить мальчикаОчевидцы помогали спасателям вытащить мальчика
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Госкомитет по чрезвычайным ситуациям прокомментировал случай со школьником, который напоролся на железный прут. По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером в городе Кумертау. 10-летний мальчик, перелезая через забор, проткнул живот железным штырем.

На место происшествия прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы. Мальчик во время приезда спасателей находился в сознании. Сотрудники экстренной службы перекусили прут специальным инструментом, пока очевидцы держали ребенка на руках.

Спасатели, не извлекая штырь, передали школьника медикам. Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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