Стали известны подробности инцидента с ребенком, проткнувшим живот штырем в Кумертау
Госкомитет по чрезвычайным ситуациям прокомментировал случай со школьником, который напоролся на железный прут. По информации ведомства, инцидент произошел накануне вечером в городе Кумертау. 10-летний мальчик, перелезая через забор, проткнул живот железным штырем.
На место происшествия прибыли сотрудники Аварийно-спасательной службы. Мальчик во время приезда спасателей находился в сознании. Сотрудники экстренной службы перекусили прут специальным инструментом, пока очевидцы держали ребенка на руках.
Спасатели, не извлекая штырь, передали школьника медикам. Пострадавшего экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии.
ИСТОЧНИК KP.RU