Сергей Семак извинился перед жителями Уфы

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-21T07:29:23+03:00

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На днях на Первом канале вышел очередной выпуск популярного шоу «Вечерний Ургант». В гости к Ивану Урганту пришел известный тренер Сергей Семак. В минувшем сезоне РПЛ он возглавлял «Зенит» и завоевал с петербургским клубом золотые медали Чемпионата России по футболу. Всего год назад он был главным тренером ФК «Уфа».

Во время беседы Ургант подчеркнул, что Сергей Семак работал в разных городах, среди которых Санкт-Петербург, Париж и Уфа. Шоумен попросил его расставить их по красоте.

На первое место тренер поставил Санкт-Петербург, на второе – Париж, на третье – Уфу.

- Я прошу прощения за Уфу, но на втором все-таки Париж, - отметил Семак.

В завершении беседы Иван Ургант попросил тренера рассказать, где самый лучший башкирский мед.

- Давайте, чтобы с Уфой не нарушались хорошие, добрые отношения, скажите, в каком из этих городов самый вкусный башкирский мед, - сказал Ургант.

- В Уфе, - скромно ответил Сергей Семак.

ИСТОЧНИК KP.RU