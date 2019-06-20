В Башкирии осудят группу разбойников, нападавших на одиноких мужчин

СЕГОДНЯ 16:01 2019-06-20T16:01:21+03:00

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В ближайшее время в Стерлитамаке перед судом предстанет группировка из шестерых человек – пятеро мужчин в возрасте от 19 до 30 лет и 17-летняя девушка. Все они жители Кумертау. Их обвиняют в серии разбойных нападений на местных жителей, сообщает пресс-служба следкома по Башкирии.

По версии следствия, в июне прошлого года 30-летний тренер военно-патриотического клуба в Кумертау предложил четверым своим воспитанникам промышлять разбоем и нападать на одиноких мужчин. Для осуществления коварных планов они привлекли 16-летнюю девушку.

Схема работы у банды была простая: 19-летний парень писал в соцсетях мужчинам от имени своей девушки и приглашал их на встречу. Когда незнакомец приходил, якобы, на свидание, на него нападали и избивали. Разбойники пользовались бейсбольными битами, газовыми баллончиками и угрожали предметами, похожими на пистолет и нож. В результате преступники отбирали у потерпевших деньги и ценности, а у двух жертв и вовсе забрали автомобили. Правда, один из них потом обнаружили в кювете – по всей видимости, машина им не подошла.

- Всего за июнь и июль 2018 года преступная группа успела совершить 3 разбойных нападения, причинив потерпевшим общий ущерб на сумму более 289 тысяч рублей, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе следкома по Башкирии.

В результате грамотных оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам МВД по Башкирии, разбойников удалось задержать. В ближайшее время они предстанут перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU