2019-06-20T14:30:03+03:00
Общество

Тимашевский путепровод в Уфе откроют к концу года

На данный момент идет строительство основной дороги
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Сегодня, 20 июня, стало известно, что проезд по Тимашевскому путепроводу откроют до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы. Администрация города проинспектировала ход строительства развязки. На объекте завершены работы по установке четырех опор, двух устоев, монолитных участков, а также переключению сетей газа, воды и связи.

Сейчас рабочие строят дорогу Д-1, чтобы осуществить техническое открытие движения над железнодорожными путями. Помимо этого, в ближайшее время будут проведены работы по устройству ливневых канализаций.

- Северный выезд из города является единственной транспортной артерией для грузового транспорта. Ликвидация железнодорожного переезда позволит исключить автомобильные заторы, а также улучшит состояние окружающей среды,– сообщил заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.

Длина путепровода составит 161 метра, а ширина – 14,5 метров. На переезде будет три полосы движения. Водители получат беспрепятственный проезд на Бирский тракт и северный выезд из города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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