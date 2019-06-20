Тимашевский путепровод в Уфе откроют к концу года
Сегодня, 20 июня, стало известно, что проезд по Тимашевскому путепроводу откроют до конца года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Уфы. Администрация города проинспектировала ход строительства развязки. На объекте завершены работы по установке четырех опор, двух устоев, монолитных участков, а также переключению сетей газа, воды и связи.
Сейчас рабочие строят дорогу Д-1, чтобы осуществить техническое открытие движения над железнодорожными путями. Помимо этого, в ближайшее время будут проведены работы по устройству ливневых канализаций.
- Северный выезд из города является единственной транспортной артерией для грузового транспорта. Ликвидация железнодорожного переезда позволит исключить автомобильные заторы, а также улучшит состояние окружающей среды,– сообщил заместитель начальника Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Константин Паппе.
Длина путепровода составит 161 метра, а ширина – 14,5 метров. На переезде будет три полосы движения. Водители получат беспрепятственный проезд на Бирский тракт и северный выезд из города.
ИСТОЧНИК KP.RU