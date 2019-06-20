Константин Толкачев прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю

СЕГОДНЯ 19:38 2019-06-20T19:38:25+03:00

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На днях председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев высказался по поводу слов премьер-министра России Дмитрия Медведева о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю. Напомним, председатель правительства заявил, что не исключает такого явления в нашей стране.

- Пусть в ближайшую «пятилетку» этого ждать и не приходится, но в будущем такой переход возможен. Его диктует эволюция трудовых отношений, — считает спикер парламента. — Четырех и даже трехдневная рабочая неделя как нормы общества будущего описывались в научной фантастике середины XX века. Очевидно, мы приблизились к тому моменту, когда это будущее станет настоящим. Ведь в середине XIX века фантастикой считался и восьмичасовой рабочий день, который уже более ста лет как норма, - написал Константин Толкачев на своей странице в социальной сети.

По мнению спикера башкирского парламента, актуальным остается только вопрос о том, какой день сделать третьим выходным.

- Пятницу? Понедельник? Или, дать отдохнуть людям в середине недели, в среду, например? Кто будет работать в эти дни? Каким образом работодатель будет оплачивать? Как это будет отражено в Трудовом кодексе и в целом законодательстве, заточенном на «пятидневку»? – написал Константин Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU