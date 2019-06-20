В Башкирии перелезавший через забор 11-летний мальчик напоролся на железный прут

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-20T12:47:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в Кумертау произошел жуткий случай. Во дворе дома №25 по улице Карла Маркса 11-летний школьник перелезал через забор и, сорвавшись, напоролся на железный прут, который проткнул брюшную полость ребенка. К месту происшествия тут же сбежались местные жители. Они оказывали помощь мальчику до приезда скоро помощи. Один из волонтеров держал его на весу, чтобы прут не зашел дальше.

Спасатели расчистили злополучный забор от кустарников и вытащили пострадавшего. После ребенком занялись медики. В настоящий момент известно, что ребенок прооперирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

– Мы видели, это ужасно, скорее пусть выздоравливает, - сопереживают в соцсети юному пострадавшему местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU