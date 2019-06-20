В Башкирии с помощью экскаватора спасли лося

СЕГОДНЯ 13:41 2019-06-20T13:41:28+03:00

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В Башкирии спасли лося, провалившегося в траншею. Инцидент произошел в селе Месягутово Дуванского района. Первыми животное обнаружили рабочие местной подрядной организации. Сохатый оказался в траншее, которую выкопали для прокладки водопровода.

Получив вызов от Единой дежурно-диспетчерской службы, на место происшествия выехали инспектор, ветеринар и старший егерь республиканской Ассоциации охотников и рыболовов. По приезде они увидели, что годовалый лось лежит в канаве спиной вниз. Рабочие спасли лося тем же средством, каким и выкопали траншею, – экскаватором. Специалисты подняли животное на поверхность и вернули в естественную среду обитания.

В Минэкологии РБ отметили, что каждый год в мае-июне наблюдается активность молодых лосей. Они выходят к автомобильным дорогам и периодически попадают под машины. При встрече с диким животным не стоит прогонять или пугать его.

– В таких случаях, необходимо обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112 или оперативному дежурному Минэкологии РБ по телефону 8 (347) 218-04-30, – рекомендуют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU