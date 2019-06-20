2019-06-20T19:00:31+03:00
Общество

Уфа встретит ретро-ралли «Пекин-Париж»

В столицу Башкирии приедут более 100 уникальных автомобилей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Международное Ретро-ралли «Пекин-Париж» едет в УфуМеждународное Ретро-ралли «Пекин-Париж» едет в Уфу
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В Уфе с 21 по 23 июня состоится выставка автомобилей в рамках ретро-ралли «Пекин-Париж». 280 участников едут через всю Евразию на машинах 1907-1975 годов выпуска. Стартовав в Китае, они планируют доехать до Франции. Машины преодолеют 14,5 тысяч километров за 36 дней.

Жители столицы Башкирии смогут своими глазами увидеть культовые модели своего времени: Mercedes, Bentley, Rolls Royce, Aston Martin, Porsche и многие другие. Рядом с такими гигантами нашлось место и отечественной машине «ВАЗ-2103» 1972 года выпуска. Его экипажем выступают Максим Отмахов и Александр Говор.

Посмотреть на всё это великолепие можно будет 21 июня с 14:00 часов на парковке Crowne Plaza Ufa Congress Hote, который располагается по улице Цюрупы, 7. Здесь разместятся около 35 автомобилей. Еще 80 ретро-машин можно будет увидеть на парковке Hilton Garden Inn Ufa Riverside, улица Аксакова, 4. Все уфимцы и гости столицы могут принять участие в выставке и пообщаться с владельцами раритетных авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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