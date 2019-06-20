Воспитанник «Салавата Юлаева» стал лучшим голкипером в НХЛ

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-20T13:29:18+03:00

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Сегодня в Национальной хоккейной лиге подвели итоги сезона 2018/2019 года. На торжественной церемонии награждения в Лас-Вегасе индивидуальный трофей получил и воспитанник хоккейной школы «Салавата Юлаева», а ныне голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский. Ему вручили «Везина Трофи» - приз лучшему голкиперу лиги.

По итогам прошедшего сезона Василевский сыграл за «Молний» всего 53 матча – часть регулярного чемпионата пришлось пропустить из-за травмы. Но даже этот факт не помешал ему стать самым надежным стражем ворот в НХЛ.

Андрей Василевский перебрался за океан в 2014 году. Спустя всего пять лет он стал вторым в истории российским голкипером, кому удалось завоевать приз лучшего вратаря.

- Моя главная задача остается прежней — Кубок Стэнли. Конечно, завоевать «Везина Трофи» — это тоже круто. Очень приятный бонус. Не занижаю значение этого трофея. И я сейчас счастлив. Но главное, без сомнений — это Кубок Стэнли, - заявил он после церемонии награждения.

ИСТОЧНИК KP.RU