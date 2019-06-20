2019-06-20T10:17:16+03:00
Происшествия

ДТП в Уфе: водителя зажало в машине после столкновения со столбом

Вызволять водителя пришлось медикам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Опора буквально впечаталась в переднюю часть универсалаОпора буквально впечаталась в переднюю часть универсала
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Сегодня утром, 20 июня, в Уфе произошло серьезного ДТП. Мужчина за рулем «Лады» 11-й модели въехал в столб. От сильного удара опора буквально впечаталась в переднюю часть универсала. Водителя при этом зажало в салоне автомобиля.

На место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. 45-летнего мужчину из машины вытащила бригада «скоро помощи». Его подготовили к транспортировке и экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.

Пострадавший рассказал, что авария случилась из-за того, что его подрезали.

- Предварительно, в аварии пострадали 3 человека, – рассказали в уфимском управлении гражданской защиты.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются.

Водителя зажало в салоне автомобиля

Водителя зажало в салоне автомобиля

ДТП в Уфе: водителя зажало в машине после столкновения со столбом.Владислав КАЗАНЦЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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