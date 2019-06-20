ДТП в Уфе: водителя зажало в машине после столкновения со столбом
Сегодня утром, 20 июня, в Уфе произошло серьезного ДТП. Мужчина за рулем «Лады» 11-й модели въехал в столб. От сильного удара опора буквально впечаталась в переднюю часть универсала. Водителя при этом зажало в салоне автомобиля.
На место происшествия оперативно приехали спасатели и медики. 45-летнего мужчину из машины вытащила бригада «скоро помощи». Его подготовили к транспортировке и экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Пострадавший рассказал, что авария случилась из-за того, что его подрезали.
- Предварительно, в аварии пострадали 3 человека, – рассказали в уфимском управлении гражданской защиты.
Причины и обстоятельства инцидента выясняются.
Водителя зажало в салоне автомобиля
ДТП в Уфе: водителя зажало в машине после столкновения со столбом.Владислав КАЗАНЦЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU