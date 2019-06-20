2019-06-20T13:29:25+03:00
Экономика

В Башкирии откроется новое производство зеркал за 523 млн рублей

«Салаватстекло» планирует привлечь инвестиции для освоения новых технологий
Павел КРАЙНОВ
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Фото: 2ГисФото: 2Гис
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Накануне в правительстве Башкирии прошло совещание в формате «Инвестчас», которые периодически проводит врио главы республики Радий Хабиров. Там выступил гендиректор «Салаватстекло» Сергей Агуреев, который сообщил о запуске амбициозного проекта – строительства нового производства зеркал. По его словам, в развитие предприятия в ближайшее время будет инвестировано 523,7 млн рублей, передает «РБКУфа».

-Ранее зеркала изготавливались на заводе по устаревшей технологии, однако в 2007 году направление было закрыто. Новое производство будет более экологичным, экономически выгодным и позволит трудоустроить более 20 человек, - цитирует Агуреева издание «РБК-Уфа».

В свою очередь, чиновники башкирского правительства одобрили пакет льгот для предприятия. Предполагается, что «Салаватстекло» получит льготы на налог на имущество и на прибыль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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