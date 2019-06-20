В Уфе осенью откроется новый детский сад
Учреждение откроется в микрорайоне Кузнецовский затон
Фото: пресс-служба госкомстроя Башкирии
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Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре, предстоящей осенью в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон откроется новый детский сад. Располагаться он будет по адресу улица Испытателей, 21.
Новый детсад, который был построен государственный застройщиком – ФРЖС РБ – станет филиалом уже существующего детского сада №150. Он рассчитан на 64 ребенка.
Зампредседателя госкомстроя Башкирии Артем Ковшов отметил, что в 2020 году в этом же микрорайоне появятся еще два социальных объекта – новая школа на 1225 мест и детсад на 260 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU