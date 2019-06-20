2019-06-20T08:26:44+03:00
Общество

В Уфе осенью откроется новый детский сад

Учреждение откроется в микрорайоне Кузнецовский затон
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба госкомстроя БашкирииФото: пресс-служба госкомстроя Башкирии
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по строительству и архитектуре, предстоящей осенью в уфимском микрорайоне Кузнецовский затон откроется новый детский сад. Располагаться он будет по адресу улица Испытателей, 21.

Новый детсад, который был построен государственный застройщиком – ФРЖС РБ – станет филиалом уже существующего детского сада №150. Он рассчитан на 64 ребенка.

Зампредседателя госкомстроя Башкирии Артем Ковшов отметил, что в 2020 году в этом же микрорайоне появятся еще два социальных объекта – новая школа на 1225 мест и детсад на 260 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24