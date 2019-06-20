Стало известно, где в Уфе отключат горячую воду почти на две недели

СЕГОДНЯ 08:01 2019-06-20T08:01:13+03:00

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В ближайшее время десятки домов в Уфе останутся без горячей воды. Неудобства испытают жители практически во всех районах города. В компании «БашРТС» представили полный список домов, где не будет горячей воды с 24 июня по 5 июля.

Полный список адресов:

улица Первомайская, 45, 59, 61, 63, 63а, 65, 65а, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 70, 70/1, 67, 69, 69а, 71, 71а, 73, 75, 75а;

улица Свободы, 1, 3, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 21, 23, 23/1, 25, 38/1;

улица Черниковская, 3/1, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 12, 14, 19,/1, 19/2, 25/1;

улица Кремлевская, 19, 31, 51, 53, 55, 53/1;

улица Интернациональная, 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1;

улица Гончарова, 14, 16, 21;

улица 40 лет Октября, 5, 7, 7/1, 9/1, 11, 12, 12а, 16, 18;

улица Кольцевая, 106, 108, 128, 130, 132, 133, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 145, 149, 159/1;

улица И. Франко, 8, 10, 12;

улица Пекинская, 11а, 15/1, 17а, 22, 33, 33/1, 35, 37;

улица Калинина, 22, 30, 87;

улица Александра Невского, 20, 20/1, 34, 36, 38;

улица Дмитрия Донского, 34, 38, 40;

улица Борисоглебская, 4, 4/1, 8, 10, 12;

улица Победы, 19, 21, 23;

улица Архитектурная, 9;

улица Шафиева, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14, 48, 50, 52, 54;

улица Ростовская, 26;

улица Рязанская, 7, 9, 11;

проспект Октября, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 33/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53, 37/5, 43/5, 50, 50/1, 56, 56/1, 56/2, 62, 62/2, 64, 60, 60/1, 62/1;

улица Комсомольская, 17, 19, 21/1, 24, 26, 28, 28/1, 96/1, 96/2, 100, 100/1, 100/2, 106, 106/1, 107, 109, 111, 105;

улица Лесотехникума, 98, 100;

улица 50 лет СССР, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 38, 40, 42, 44, 42/1, 43, 46, 48, 50, 47, 45, 45а , 43/1, 43/2, 45/1, 45/2, 46/1;

Лесной проезд, 6/1, 6, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/1а, 8/2, 8/1, 12, 16, 14, 14/1, 14/2, 16/1;

улица Клавдии Абрамовой, 2, 4, 6;

улица Менделеева, 197, 197/2, 199, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, 201, 203, 211/1, 215/1, 215/2, 211, 213, 213/2, 215, 217, 207, 207/1;

бульвар Молодежи, 2, 3, 4, 5, 5/2, 6, 7, 8, 3/1, 5/1, 6/1, 10;

улица Рихарда Зорге, 11, 17/1, 19/5, 25/1, 21, 25, 27, 27/1, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 33/1, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1;

улица Братьев Кадомцевых,1, 3, 5, 5/1, 7, 11, 11/1, 13, 15;

улица Бессонова, 3, 5;

улица Парковая, 2, 2/2, 2/3, 14/2, 16, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 9б, 10, 12, 14, 14/1.

улица Округа Галле, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU