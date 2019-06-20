Депутаты в Башкирии намерены ужесточить закон о митингах
В Курултае Башкирии планируют рассмотреть поправки в региональный закон о митингах. Суть изменений состоит в том, чтобы увеличить список мест, где запрещено устраивать собрания, шествия, демонстрации и, собственно, митинги.
Сейчас в этом перечне присутствуют территории учебных организаций, учреждений здравоохранения, санаторно-курортных и социальных учреждений, придомовые территории, автостоянки, детские и спортивные площадки и ряд других территорий.
Как сообщает «Ъ-Уфа», депутаты хотят включить в него территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, парки и скверы, а также земли в частной собственности, владелец которых не дал письменного согласия на митинг.
Предположительно, поправки будут рассматриваться на заседании 28 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU