2019-06-20T06:31:31+03:00
Общество

Депутаты в Башкирии намерены ужесточить закон о митингах

Число отведенных для митингов мест предлагают сократить
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Курултае Башкирии планируют рассмотреть поправки в региональный закон о митингах. Суть изменений состоит в том, чтобы увеличить список мест, где запрещено устраивать собрания, шествия, демонстрации и, собственно, митинги.

Сейчас в этом перечне присутствуют территории учебных организаций, учреждений здравоохранения, санаторно-курортных и социальных учреждений, придомовые территории, автостоянки, детские и спортивные площадки и ряд других территорий.

Как сообщает «Ъ-Уфа», депутаты хотят включить в него территории спортивных и физкультурных объектов, детские лагеря, парки и скверы, а также земли в частной собственности, владелец которых не дал письменного согласия на митинг.

Предположительно, поправки будут рассматриваться на заседании 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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