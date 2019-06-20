Радий Хабиров о ситуации с карьером в Сибае: «Не ведитесь на провокации»

СЕГОДНЯ 06:16 2019-06-20T06:19:35+03:00

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В башкирском Сибае продолжается работа по затоплению чадящего карьера. Вместе с тем то и дело поступают данные о превышении ПДК по диоксиду серы в воздухе над городом. Ситуацию прокомментировал в соцсетях врио главы Башкирии Радий Хабиров.

- Превышения по диоксиду серы – еще бывают, но только в непосредственной близости от карьера, редко и не в разы от нормы. Как и раньше – все замеры проводятся в присутствии журналистов и вообще любых желающих. Медики продолжают мониторить ситуацию. Никаких превышений порогов заболеваемости не было и нет, - заявил он.

По словам Хабирова, затопление карьера идет с опережением графика и к осени о случившемся можно будет забыть, как о страшном сне.

- Все эти данные я получаю из первых рук и перепроверяю. Сам в очередной раз приеду в Сибай буквально на днях. Поэтому, пожалуйста, не ведитесь на провокации, - призвал местных жителей глава региона.

Напомним, сибайцы продолжают жаловаться на десятикратные превышения концентрации опасных веществ в воздухе. Они даже записали видеообращение для «Прямой линии» с Президентом России с просьбой решить наконец экологическую проблему в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU