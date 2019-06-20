2019-06-20T15:05:23+03:00
Происшествия

Стала известна личность мужчины, которого зарубили топором в Башкирии

Им оказался 31-летний местный житель
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Стала известна личность мужчины, ставшего жертвой жестокой расправы в Бакалинском районе Башкирии. Им оказался 31-летний Раджив С. из села Бакалы.

Вечером 16 июня он вместе с двумя приятелями приехал к дому 25-летнего парня. Они собирались обсудить аварию, случившуюся незадолго до того, - молодой человек на мопеде протаранил их автомобиль. Беседа вылилась в конфликт, хозяин дома выхватил топор и стал бить им визитеров. Он нанес Радживу С. несколько ударов, после чего вытащил его со двора и стал пинать. От полученных травм мужчина умер на месте.

29-летнему парню и еще одному приятелю удалось сбежать, они и вызвали полицию. Стражи порядка задержали злоумышленника.

- Вину в содеянном мужчина признал, при этом, пояснил, что защищался от нападения самих потерпевших, - прокомментировали случившееся в региональном следкоме.

Задержанный обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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