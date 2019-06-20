Бензовоз из Уфы столкнулся с автобусом на Урале, есть жертвы
Накануне около 6 часов вечера на трассе М5 «Урал» в Челябинской области случилась страшная авария. По данным местного управления МЧС, на повороте к Златоусту столкнулись рейсовый автобус, ехавший оттуда в Челябинск, и уфимский бензовоз. После удара "Нефаз" отлетел в каток.
В момент ДТП в автобусе находились 12 человек. Сообщается, что двое из пассажиров погибли, а девятерых увезли на «неотложке» в больницу. По информации портала Ura.ru, в числе пострадавших шестилетний ребенок.
Причины и обстоятельства аварии, а также личности жертв и пострадавших устанавливает дорожная полиция.
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
ИСТОЧНИК KP.RU