Элвин Грей станет хэдлайнером фестиваля «Самрау Шоу»

СЕГОДНЯ 20:43 2019-06-19T20:43:58+03:00

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В конце июня уфимцев и гостей башкирской столицы ждет еще один бесплатный концерт с участием популярных национальных и приглашенных российских артистов.

Трехчасовое «Самрау Шоу», которое пройдет в этно-парке «Ватан», будет приурочено ко Дню молодежи и V Всемирному курултаю башкир и соберет на одной площадке популярных национальных исполнителей разных жанров. Зрителей ждет большая интерактивная программа, в которой смогут принять участие все желающие, театрализованное представление, уникальное световое шоу с 3D-рисунками и спецэффектами, а также большой, праздничный концерт.

Выступать будут лауреаты детского телевизионного конкурса «Байык-2019», российские и республиканские танцевальные коллективы , этно-группы «Аргымак», «Бурелар», «Рахман», народный артист Башкирии, кураист Роберт Юлдашев с ансамблем «Курайсы», ансамбль песни и пляски «Мирас», студия танца «Guzal-dance», мультиинструменталист Загир Зайнетдинов с авторским шоу «Zainetdin», солист Башкирского театра оперы и балета Идель Аралбаев, солисты Башкирской филармонии Дамир Таипов и Марсель Кутуев, рэпер RNT. Хэдлайнером праздника станет неутомимый Элвин Грей - Радик Юльякшин.

Концерт начнется в 21.00. Вход свободный. (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU