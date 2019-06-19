2019-06-19T20:03:04+03:00
Общество

В Уфе представили новое обмундирование и рацион для новобранцев

Теперь солдатам положены личный дезодорант и гель для душа
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: телеканал "Вся Уфа"Фото: телеканал "Вся Уфа"
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Российская армия заботится о своих новобранцах, обеспечивая их всем необходимым. Теперь каждому солдату полагается не только три комплекта современной формы (зимняя, летняя и демисезон), летние и зимние берцы, но и даже собственный гигиенический набор, включающий в себя зубную пасту и щетку, бритву, шампунь, и даже дезодорант и гель для душа.

Как сообщает телеканал «Вся Уфа», новобранцы весьма довольны, ведь страшилки про кирзовые сапоги, в которых моментально появляются мозоли, теперь можно забыть.

- Форма очень удобная, берцы удобные, красивые и мягкие. Китель удобный, кепка красивая, удобная, - поделился в беседе с телеканалом новобранец Вильдан Гафаров.

Позаботились в войсковых частях и о питании для солдат. Новое меню радует не только сытостью, но и разнообразием: тут вам и холодные закуски, и первое, и второе, и компот. Многие новобранцы, смущаясь, признаются: вкусно, как дома.

Офицеры утешают: год службы пролетит незаметно. За это время парни не только отдадут долг Родине, но и приобретут военные специальности и смогут продолжить свою карьеру военнослужащего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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