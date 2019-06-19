2019-06-19T19:17:55+03:00
Общество

В уфимской Черниковке откроется новый филиал колледжа БГМУ

Бывшее профучилище №5 переоборудуют в учебный корпус и общежитие
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимская городская администрацияФото: уфимская городская администрация
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В уфимской Черниковке откроется новый филиал колледжа БГМУ. Под строительство университету передано старое здание бывшего профучилища №5 на улице Репина. Сейчас там идет ремонт, и проследить за реконструкцией прибыл лично мэр Уфы Ульфат Мустафин. В здании уже успели обновить кровлю, и сейчас надо решить вопрос с частными погребами и хозпостройками, находящимися на территории бывшего училища.

В зданиях, которые передали БГМУ, будет располагаться учебный корпус и студенческое общежитие, в котором предусмотрено 500 койко-мест. Для этого придется снести все перегородки и стены кроме несущих, провести полную перепланировку. Если все пойдет по плану, уже 1 сентября 2020 года кампус распахнет свои двери для первых студентов.

Такие масштабные планы обусловлены тем, что в северной части города много медучреждений, в которых катастрофически не хватает младшего медперсонала. Соответственно студенты колледжа после окончания учебы станут работать в этих медучреждениях.

- Новый студенческий кампус для будущих медицинских сестер и врачей необходим северной части города, здесь расположены больницы №8, №13, №17, Республиканский противотуберкулезный диспансер. Администрация города приложит усилия для помощи в реконструкции и своевременной сдачи здания в эксплуатацию, – подчеркнул Ульфат Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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