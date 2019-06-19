2019-06-19T16:50:44+03:00
Общество

Башкирия переходит на новую систему маркировки лекарств

Нелегальных препаратов должно стать меньше
Владислав КАЗАНЦЕВ
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С помощью маркировки можно будет узнать все данные о препаратеС помощью маркировки можно будет узнать все данные о препаратеФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Башкирии стартует поэтапная маркировка лекарств. Цель нововведения – защита жителей от фальсификата. На упаковку медицинских препаратов будет наноситься идентификационные знаки. С июля 2019 года вводится мониторинг, который позволит отслеживать путь медицинского препарата от производителя до потребителя – как раз для этого и нужна специальная маркировка. Её смогут считывать как покупатели со своих смартфонов, так и продавцы через сканер.

До наступления последнего этапа – 1 января 2019 года – к системе мониторинга должны будут подключиться все больницы и аптеки. В противном случае они не смогут торговать медицинскими препаратами с маркировкой. Нарушителям будет грозить штраф: для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей, для физических – от пяти до десяти тысяч. Контроль над соблюдением закона будут осуществлять региональный Росздравнадзор и Минздрав Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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