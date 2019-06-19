2019-06-19T18:00:52+03:00
Происшествия

«Врачи говорили, все в норме»: жительница Башкирии обвиняет медиков в смерти матери

Лия просит разобраться в вопиющем случае
Эльвина АПАРИНА
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Жительница Салавата Лия уже год пытается добиться справедливости. Летом прошлого года у нее умерла мать, и женщина убеждена, что это произошло из-за халатности медиков.

Как сообщает UfacityNews.ru, у ее мамы Светланы сначала заболела нога, а затем начало давить в области груди. Приехавшая домой скорая забрала 61-летнюю пенсионерку в больницу с подозрением на гангрену. Но, как говорит дочь, там ее кололи лишь обезболивающими уколами.

- Стояла жара, мама начала задыхаться. Ночами спала плохо. 1 июля стала сильно жаловаться на боли во всем теле. До этого она уже пережила 2 инфаркта. И все признаки указывали, что может произойти третий. Неоднократно просили обследовать сердце. Но врачи говорили, все в норме. Видимо, они не считали нужным ее обследовать, поскольку она была на инвалидности, которую мы с трудом оформили после ампутации, - говорит Лия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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