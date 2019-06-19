25-летний житель Башкирии зарубил топором знакомого и пытался убить еще двоих

СЕГОДНЯ 15:09 2019-06-19T15:09:18+03:00

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В Бакалинском районе задержали 25-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщили в следкоме, в воскресенье вечером, 16 июня, трое мужчин приехали к обвиняемому, чтобы разобраться в ДТП. Оказалось, что обвиняемый въехал в автомобиль потерпевших, находясь за рулем мопеда. В ходе разборок между мужчинами возник конфликт, тогда злоумышленник схватил топор и ударил им одного из них по голове. Затем напал на второго – нанес несколько ударов топором, вынес его за территорию своего двора и испинал. К сожалению, несчастный скончался на месте.

На этом он не завершил свое грязное дело – он стал бить по такси, на котором к нему приехали разбираться. 29-летнему потерпевшему удалось скрыться с места происшествия, они вместе с третьим знакомым и водителем такси отбежали на безопасное расстояние, после чего вызвали полицию. Вскоре обвиняемый был задержан сотрудниками Росгвардии.

- Вину в содеянном мужчина признал, при этом, пояснил, что защищался от нападения самих потерпевших. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU