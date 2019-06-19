В Уфе школьник прополоскал рот белизной в день своего рождения

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-19T12:56:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 19 июня в столице Башкирии восьмилетний ребенок прополоскал свой рот белизной. Как сообщает портал «ProUfu.ru», он каким-то образом перепутал ее с ополаскивателем для рта. Инцидент случился в день рождения школьника, после полуночи, и сейчас он вынужден отмечать его в стенах детской больницы.

К счастью, сейчас его жизни ничего не угрожает. Скорую для него вызвала бабушка. На данный момент медики определили у него ожог полости рта. Также выясняется, мог ли ребенок получить и ожог желудка.

ИСТОЧНИК KP.RU