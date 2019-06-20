Под Уфой сгорел гараж
Накануне днём, 19 июня, в селе Красный Яр Уфимского района загорелся гараж. Вызов в МЧС поступил в 12 часов 56 минут.
На место выехали силы и средства МЧС России. Ранг пожара был оценен как повышенный. Сотрудники по прибытии к месту происшествия обнаружили открытое горение кровли кирпичного гаража. Уровень пожара был повышен до второго.
– На тушение подано 3 ствола РСК-50. К тушению привлечены 10 единиц техники и 28 человек личного состава уфимского пожарно-спасательного гарнизона, – рассказали в пресс-центре МЧС республики.
Пожарная служба не допустила перехода огня на соседнее здания и ликвидировала открытое горение. К счастью, погибших и пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU