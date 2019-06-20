Под Уфой сгорел гараж

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-20T07:14:08+03:00

К тушению были привлечены 10 единиц техники

Изменить размер текста: A A

Накануне днём, 19 июня, в селе Красный Яр Уфимского района загорелся гараж. Вызов в МЧС поступил в 12 часов 56 минут.

На место выехали силы и средства МЧС России. Ранг пожара был оценен как повышенный. Сотрудники по прибытии к месту происшествия обнаружили открытое горение кровли кирпичного гаража. Уровень пожара был повышен до второго.

– На тушение подано 3 ствола РСК-50. К тушению привлечены 10 единиц техники и 28 человек личного состава уфимского пожарно-спасательного гарнизона, – рассказали в пресс-центре МЧС республики.

Пожарная служба не допустила перехода огня на соседнее здания и ликвидировала открытое горение. К счастью, погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU