Депутаты Курултая проводят рейды по парковкам на газонах

СЕГОДНЯ 13:46 2019-06-19T13:46:38+03:00

За первые два месяца действия новой нормы выявлено более 19 тысяч нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Депутаты Госсобрания по поручению председателя парламента Константина Толкачева проводят рейды по Башкирии. Они проверяют целесообразность нового закона о парковках на газонах.

Константин Толкачев отметил, что до ухода на каникулы чиновники должно оценить закон и понять, нуждается ли он в доработках.

- Законопроект готовился долго, мы привлекали многих экспертов, но лучший показатель эффективности закона – практика его применения, – пояснил председатель Курултая.

За первые два месяца действия новой нормы выявлено более 19 тысяч нарушений, половина из которых приходится на Уфу. Суммарно жители Башкирии заплатили штрафов на 14 млн рублей.

Напомним, законопроект, предполагающий штрафы за парковку на газонах, был принят в апреле этого года. Для физических лиц, оставивших автомобиль на газоне, детской или спортивной площадке, штраф составляет 1-2 тысячи рублей. Для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей. Юрлица в случае нарушения должны будут раскошелиться на 20-30 тысяч рублей. Повторное пренебрежение законом удваивает сумму штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU