2019-06-19T18:59:37+03:00
Происшествия

В Уфе 33-летний рабочий упал со строящейся многоэтажки и погиб

Мужчина скончался до приезда скорой
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии произошел очередной несчастный случай на производстве. 33-летний бригадир каменщиков сорвался с высоты и погиб. ЧП произошло в Ленинском районе 17 июня.

Как рассказали в гострудинспекции, он работал на 4 этаже стройщейся многоэтажки. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью и скончался на месте до приезда скорой. В ходе начатого расследования будут определены причины случившегося и виновные лица.

В ведомстве отметили, что за пять месяцев этого года произошло уже 12 случаев падения с высоты на производстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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