В Башкирии осудят врача за смерть беременной женщины

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-19T11:22:25+03:00

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В Башкирии перед судом предстанет бывший врач. 30-летняя женщина обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Инцидент произошел еще в 2017 году. Следствие установило, что в Иглинскую больницу доставили беременную женщину с болями в животе. Акушер-гинеколог местной больницы недооценила тяжесть состояния роженицы и неверно установила ей диагноз. В итоге девушке, находившейся на 20-й неделе беременности, не оказали своевременную помощь. Её состояние ухудшилось, после чего она была экстренно госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу. Несмотря на усилия врачей, ни женщину, ни её ребенка спасти не удалось. Стоит также отметить, что у неё остались двое маленьких детей.

Судебно-медицинская комиссия установила: при своевременной диагностике пациентку можно было спасти. Обвиняемая не признала своей вины в случившемся.

– Уголовное дело направлено в Иглинский межрайонный суд для рассмотрения по существу, – заключили в прокуратуре республики Башкортостан.

ИСТОЧНИК KP.RU