В Уфу приехал беспилотный автомобиль

СЕГОДНЯ 11:04 2019-06-19T11:04:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Беспилотный автомобиль, совершающий запрограммированный маршрут из Санкт-Петербурга, прибыл в Уфу. Об этом рассказали в сюжете канала UTV. Цель поездки - сбор данных для последующего анализа, тестирование наработок и технологий.

Несмотря на свою автономность, машине необходимо сопровождение. Дело в том, что в сложных погодных или дорожных условиях она может подвести. Зато на своем – третьем – уровне автономности беспилотник способен ездить по своей полосе, определять расстояние до объектов, тормозить в экстренных ситуациях и парковаться.

Единственное, что встает на пути у довольно самостоятельного автомобиля, – это российские дороги. С ямами у него могут возникнуть серьезные проблемы. Поэтому с повсеместным внедрением чуда техники на дорогах общего пользования придется повременить, а вот для грузоперевозок внутри промышленного предприятия оно вполне годится.

Дрон на колёсах преодолел 2,5 тыс. км. После Уфы беспилотник посетит Челябинск, Пермь и Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU