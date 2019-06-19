2019-06-19T15:55:17+03:00
Общество

«Теперь мама ее никуда не отпустит»: уфимская школьница пропадает второй раз за неделю

Во вторник девочка потерялась на берегу реки Белой
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Минувшим вечером, 18 июня, к волонтерам поискового отряда «Поиск детей-Уфа» вновь обратились родные уфимской школьницы Виктории М. (имя изменено. – прим. ред.). Как оказалось, девочка снова пропала, оставив на этот раз дома свой мобильный телефон.

Волонтеры поискового отряда незамедлительно отреагировали на сообщение родственников и оповестили о пропаже ребенка полицию и спасателей из управления гражданской защиты.

- Пока мы совместно с сотрудниками полиции отрабатывали возможный маршрут, куда она могла направиться, неравнодушные жители города встретили ее в районе «Биатлонки» на берегу реки Белая. Местная жительница отдыхала там со своими родными и увидела одинокую девочку. Женщина тут же позвонила в полицию и службу 112. К счастью, в зоне поиска уже находились наши волонтеры и полицейские. Вскоре ребенка передали сотрудникам МВД и передали родным, - рассказал «Комсомолке» руководитель поискового отряда «Поиск детей – Уфа» Павел Нестеров.

По словам родственницы родителей ребенка, на этот раз она сама убежала из дома.

- Подростковый возраст, сами понимаете. К счастью, ее помогли найти неравнодушные уфимцы, за что им отдельное спасибо. Обнаружили на берегу реки примерно в половине десятого. Сейчас ее мама уже никуда не отпустит, будет повсюду возить с собой, - рассказала родственница школьницы в беседе с «Комсомольской правдой – Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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