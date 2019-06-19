В Салавате уволили полицейского, который семь лет скрывал свои доходы

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-19T10:31:52+03:00

Он не отчитывался, на какие деньги купил элитные иномарки и мотолодки

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В Салавате с органов внутренних дел уволили сотрудника, который скрывал свои доходы. Уже бывший начальник специального приемника для содержания лиц, арестованных в административном порядке, на неизвестные деньги прикупил несколько элитных иномарок и мотолодки.

О своих доходах и расходах он не отчитывался с 2010 по 2017 годы. По данным прокуратуры, он скрыл информацию об ипотеке и кредите на общую сумму более одного млн. рублей.

Узнав о прокурорской проверке, полицейский уволился со службы по собственному желанию.

Но надзорное ведомство направило в суд иск о том, что стражу порядка нужно уволить по статье в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU