В Башкирии стали чаще вводить жилье в эксплуатацию

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-20T07:37:56+03:00

С января по май в республике введено более 10 тысяч квартир

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В Башкирии нарастили объемы жилищного строительства. Башкортостанстат привел данные, согласно которым за пять месяцев в республике вырос ввод жилья на 31,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по май в Башкирии введено более 10 тысяч квартир общей площадью 814 квадратных метров.

За счет собственников построено 67,1% жилья, что соответствует 4849 домам. Данный показатель вырос на 8,3%. Юридические лица сдали 268,1 тыс. квадратных метров жилья, что превышает уровень 2018 года в 2,4 раза.

Башкирия занимает третье место по общей площади введенного жилья в Приволжском федеральном округе, уступая Татарстану.

ИСТОЧНИК KP.RU