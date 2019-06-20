В Башкирии стали чаще вводить жилье в эксплуатацию
В Башкирии нарастили объемы жилищного строительства. Башкортостанстат привел данные, согласно которым за пять месяцев в республике вырос ввод жилья на 31,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. С января по май в Башкирии введено более 10 тысяч квартир общей площадью 814 квадратных метров.
За счет собственников построено 67,1% жилья, что соответствует 4849 домам. Данный показатель вырос на 8,3%. Юридические лица сдали 268,1 тыс. квадратных метров жилья, что превышает уровень 2018 года в 2,4 раза.
Башкирия занимает третье место по общей площади введенного жилья в Приволжском федеральном округе, уступая Татарстану.
ИСТОЧНИК KP.RU