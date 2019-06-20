В Уфе перекроют улицу Авроры
Движение будет ограничено из-за укладки асфальта
Ограничение движения коснется участка от улицы Авроры, 18 до Степана Кувыкина, 98/3
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В столице Башкирии ограничат движение транспорта по улице Авроры. Причина – ремонт асфальтового покрытия. Дорожные рабочие перекроют участок от медицинского центра по улице Авроры, 18, до улицы Степана Кувыкина, 98/3. Ограничение будет действовать с 20 по 27 июня 2019 года.
В администрации города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и рекомендуют заранее планировать маршрут.
Напомним, в администрации Уфы также сообщили, что мост через реку Белая перекроют позже запланированного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU