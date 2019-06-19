В Башкирии в болото упал дельтаплан

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-19T09:37:03+03:00

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Вчера, 18 июня, недалеко от деревни Сайраново Туймазинского района произошел необычный инцидент – в болото упал дельтаплан.

На место оперативно выехали спасатели по чрезвычайным ситуациям. Пилот, к счастью, выбрался самостоятельно. Его передали медикам. Как произошло такое ЧП, предстоит выяснить.

В ведомстве напомнили, что не стоит забывать про собственную безопасность во время занятия экстремальными видами спорта. Не стоит летать на дельтаплане во время грозы, сильного ветра, дождя, в туман. Нельзя отправляться в полеты без первоначального обучения с тренером.

ИСТОЧНИК KP.RU