В Башкирии в болото упал дельтаплан
К счастью, пилот выбрался самостоятельно
фото: Госкомитет по ЧС
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Вчера, 18 июня, недалеко от деревни Сайраново Туймазинского района произошел необычный инцидент – в болото упал дельтаплан.
На место оперативно выехали спасатели по чрезвычайным ситуациям. Пилот, к счастью, выбрался самостоятельно. Его передали медикам. Как произошло такое ЧП, предстоит выяснить.
В ведомстве напомнили, что не стоит забывать про собственную безопасность во время занятия экстремальными видами спорта. Не стоит летать на дельтаплане во время грозы, сильного ветра, дождя, в туман. Нельзя отправляться в полеты без первоначального обучения с тренером.
ИСТОЧНИК KP.RU