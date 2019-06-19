2019-06-19T09:24:37+03:00
Общество

Жительница Башкирии выплатила 216 тысяч алиментов, чтобы вылететь в Италию

Эти деньги она задолжала своей 17-летней дочери
Эльвина АПАРИНА
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фото: архив КПфото: архив КП
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39-летняя жительница Башкирии попыталась улететь в Италию, однако с первого раза у нее это не получилось. Оказалось, что женщина задолжала своей 17-летней дочери, которая живет с отцом, 216 тысяч рублей, и ей ограничили выезд за пределы страны.

Как сообщили в пресс-службе ФССП по РБ, гражданка периодически уезжала на заработки в Италию и по возвращении перечисляла ребенку деньги. Но из-за непостоянства платежей у нее образовался долг по алиментам.

Чтобы беспрепятственно пересечь границу и улететь в другую страну, женщина полностью погасила долг по алиментам. После оплаты пристав-исполнитель снял ограничительные меры.

В ведомстве напомнили, что если у вас имеется задолженность по алиментам в размере более 10 тысяч рублей, вы не сможете улететь за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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