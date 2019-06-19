Закрытие Бельского моста через реку Белая перенесли на ночное время
Ранее планировалось, что движение по нему ограничат с 8 часов утра до 9 вечера.
Движение по мосту закроют в ночное время
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Уфимская администрация сообщила, что ограничение движения по Бельскому мосту через реку Белая переносится на ночное время. Это сделано в целях предотвращения пробок и неудобств для горожан.
Движение транспорта на мосту в створе улицы Воровского будет закрыто с 23:00 19 июня до 6:00 20 июня. Здесь будут проводиться работы по укладке верхнего слоя асфальта на проезжую часть.
Уфимцев и гостей столицы Башкирии просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Ранее сообщалось, что мост закроют на весь день 19 июня – с 8 часов утра до 9 вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU