2019-06-19T07:07:01+03:00
Политика

Кандидатом на пост главы Башкирии стал Владимир Барабаш

Накануне он подал документы в республиканский Центризбирком
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ЦИК БашкирииФото: ЦИК Башкирии
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В минувший вторник, 18 июня, стало известно, что появился еще один участник предвыборной гонки. Партия «Гражданская сила» заявила о выдвижении Владимира Барабаша.

Как сообщает республиканский Центризбирком, 39-летний уфимец Барабаш уже представил в комиссию документы для регистрации в качестве кандидата.

На данный момент Владимир Барабаш занимает пост директора Фонда городских проектов. Некоторое время назад он был официальным представителем уфимской мэрии по вопросам земельных отношений. По сути, его должность можно было трактовать как «пресс-секретарь вице-мэра по строительству». Тогда этот пост занимал Александр Филиппов, который сейчас проходит фигурантом громкого уголовного дела, прозванного «аферой на миллиард».

ИСТОЧНИК KP.RU

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