Власти Башкирии возьмут в аренду 600 дорожных камер за 2,37 млрд рублей
Любопытный тендер на днях опубликовала ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан». На сайте госзакупок казенная организация объявила о поиске поставщика более 600 дорожных видеокамер. Итоги аукциона будут подведены 8 июля.
По данным сайта госзакупок, речь идет об аренде на пять лет приборов фото и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах республики. Начальная цена контракта составляет 2,37 млрд рублей. Оплачиваться аренда будет из средств Дорожного фонда Башкирии.
Тендер подразумевает поставку оборудования в два этапа. Сначала поставщик должен будет предоставить 150 видеокамер до 1 декабря, а затем еще 459 камер до 1 мая 2020 года.
Как отмечается в документации, новые видеокамеры появятся на дорогах во всех крупных городах и всех 54 районах республики.
ИСТОЧНИК KP.RU