2019-06-19T06:51:00+03:00
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Власти Башкирии возьмут в аренду 600 дорожных камер за 2,37 млрд рублей

Аукцион по выбору поставщика объявила профильная организация
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Михаил ФроловФото: Михаил ФроловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Любопытный тендер на днях опубликовала ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан». На сайте госзакупок казенная организация объявила о поиске поставщика более 600 дорожных видеокамер. Итоги аукциона будут подведены 8 июля.

По данным сайта госзакупок, речь идет об аренде на пять лет приборов фото и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах республики. Начальная цена контракта составляет 2,37 млрд рублей. Оплачиваться аренда будет из средств Дорожного фонда Башкирии.

Тендер подразумевает поставку оборудования в два этапа. Сначала поставщик должен будет предоставить 150 видеокамер до 1 декабря, а затем еще 459 камер до 1 мая 2020 года.

Как отмечается в документации, новые видеокамеры появятся на дорогах во всех крупных городах и всех 54 районах республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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