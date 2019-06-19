2019-06-19T06:35:16+03:00
Происшествия

В Башкирии во время купания в озере утонул мужчина

Об этом сообщает госкомитет республики по ЧС
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧСФото: пресс-служба ГК Башкирии по ЧС
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Накануне в городском пруду города Белорецка утонул местный житель. О трагической гибели мужчины сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.

По предварительным данным, вчера, 18 июня, белоречанин скатился с берега в воду и не смог выбраться обратно. Прибывшие на место спасатели достали тело погибшего. Как сообщает пресс-служба госкомитета, он полез купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве отмечают, что по статистике 70% случаев гибели людей на водоемах происходят из-за купания в состоянии опьянения.

- В большинстве случаев происшествия на воде происходят после распития спиртных напитков. Отдыхающие пренебрегают одним простым правилом — алкоголь и отдых на воде несовместимы! – подчеркнули в госкомитете по ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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