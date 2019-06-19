В Башкирии во время купания в озере утонул мужчина
Накануне в городском пруду города Белорецка утонул местный житель. О трагической гибели мужчины сообщает госкомитет Башкирии по ЧС.
По предварительным данным, вчера, 18 июня, белоречанин скатился с берега в воду и не смог выбраться обратно. Прибывшие на место спасатели достали тело погибшего. Как сообщает пресс-служба госкомитета, он полез купаться в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве отмечают, что по статистике 70% случаев гибели людей на водоемах происходят из-за купания в состоянии опьянения.
- В большинстве случаев происшествия на воде происходят после распития спиртных напитков. Отдыхающие пренебрегают одним простым правилом — алкоголь и отдых на воде несовместимы! – подчеркнули в госкомитете по ЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU