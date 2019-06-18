Уфимский карикатурист извинился перед жителями Татарстана

СЕГОДНЯ 21:08 2019-06-18T21:10:24+03:00

Уфимский карикатурист извинился за свою шутку о проститутках из Татарстана

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Уфимский карикатурист Камиль Бузыкаев извинился перед жителями Татарстана за слишком резкую шутку.

Ранее художник опубликовал картинку, в которой намекает на большое количество путан, которых можно заметить на трассе М7 на въезде в Казань. Нарисованная проститутка держала в руках блюдо с чак-чаком и была одета в национальную шапку татар. Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил Бузыкаева извиниться. Тот, собственно, это и сделал.

- Друзья, есть темы очень деликатные. Да, иногда могу и пересолить. Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы, в которых вы имеете больше опыта, чем я. Вам я верю. Ошибки надо уметь признавать. И я признаю, —написал Камиль Бузыкаев.

Напомним, что с начала года в республике уже извинялись мэр Уфы Ульфат Мустафин, координатор волонтеров-поисковиков Павел Нестеров и популярный артист Радик Юльякшин.

ИСТОЧНИК KP.RU