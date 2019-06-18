Радий Хабиров призвал уфимского карикатуриста извиниться перед жителями Татарстана
Радий Хабиров попросил уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева извиниться за карикатуру над путанами из Татарстана.
Напомним, что накануне популярный уфимский художник Камиль Бузыкаев выложил в интернете карикатуру на ситуацию, которая сложилась на въезде в Казань. На картинке изображена полуобнаженная девушка с блюдом чак-чака и в татарском национальном головном уборе, которая стоит у дороги. Рядом с ней стоит машина, в которой «работает» ее коллега. Бузыкаев объяснил это тем, что на въезде в столицу Татарстана можно встретить большое количество путан. В соседней республике шутку карикатуриста не оценили и обратились в прокуратуру. Вскоре на ситуацию отреагировал врио главы республики Радий Хабиров.
- Камиль натура творческая. Порою его рисунки мне нравятся, но бывает, что и нет. Про казанскую дорогу М7 – явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах, но наделять их национальными признаками некорректно. Думаю, ему не надо спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями, - написал Хабиров в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU