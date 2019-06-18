Радий Хабиров призвал уфимского карикатуриста извиниться перед жителями Татарстана

СЕГОДНЯ 20:19 2019-06-18T21:44:27+03:00

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Радий Хабиров попросил уфимского карикатуриста Камиля Бузыкаева извиниться за карикатуру над путанами из Татарстана.

Напомним, что накануне популярный уфимский художник Камиль Бузыкаев выложил в интернете карикатуру на ситуацию, которая сложилась на въезде в Казань. На картинке изображена полуобнаженная девушка с блюдом чак-чака и в татарском национальном головном уборе, которая стоит у дороги. Рядом с ней стоит машина, в которой «работает» ее коллега. Бузыкаев объяснил это тем, что на въезде в столицу Татарстана можно встретить большое количество путан. В соседней республике шутку карикатуриста не оценили и обратились в прокуратуру. Вскоре на ситуацию отреагировал врио главы республики Радий Хабиров.

- Камиль натура творческая. Порою его рисунки мне нравятся, но бывает, что и нет. Про казанскую дорогу М7 – явно перебор. Можно говорить о нарывах в разных городах, но наделять их национальными признаками некорректно. Думаю, ему не надо спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями, - написал Хабиров в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU