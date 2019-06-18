2019-06-18T17:58:23+03:00
Общество

В Уфе появится новое граффити с изображением разведчика Рихарда Зорге

Масштабный рисунок украсит фасад многоэтажного дома
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: уфимская мэрияФото: уфимская мэрия
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В Октябрьском районе Уфы появится еще одно масштабное граффити с изображением знаменитых людей. Как сообщили в городской администрации, граффити-портрет героя Советского союза, знаменитого русского разведчика Рихарда Зорге может в ближайшем будущем украсить фасад многоэтажного дома на одноименной улице.

Инициативу выдвинули сами местные жители, а районная администрация поддержала проект. Эскиз граффити разработал художник Олег Кайбышев, и, если его одобрят другие уфимцы, художник приступит к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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