В Уфе появится новое граффити с изображением разведчика Рихарда Зорге
Масштабный рисунок украсит фасад многоэтажного дома
Фото: уфимская мэрия
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В Октябрьском районе Уфы появится еще одно масштабное граффити с изображением знаменитых людей. Как сообщили в городской администрации, граффити-портрет героя Советского союза, знаменитого русского разведчика Рихарда Зорге может в ближайшем будущем украсить фасад многоэтажного дома на одноименной улице.
Инициативу выдвинули сами местные жители, а районная администрация поддержала проект. Эскиз граффити разработал художник Олег Кайбышев, и, если его одобрят другие уфимцы, художник приступит к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU