В Башкирии прокуратура уличила врачей в приписывании медицинских услуг

СЕГОДНЯ 15:58 2019-06-18T15:58:01+03:00

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Башкирская прокуратура в ходе массовой проверки соблюдения законодательства о здравоохранении выявила, что медицинские учреждения приписывают в документах дополнительные услуги. Поддельные свидетельства направлялись в страховые компании, которые оплачивали не оказанные услуги.

Факты махинаций обнаружены в Уфе, Ишимбае, Салавате. В столице Башкирии сотрудники 44-й поликлиники внесли в медкарты семи пациентов записи о прохождении ими диспансеризации. Сами граждане эту информацию опровергли, они даже не обращались к врачам по этому поводу. Махинации проводятся и с цифровыми данными. Так, житель Ишимбая, согласно медицинской системе «ПроМед», дважды ходил в местную больницу, чему противоречат данные в медкарте. Городская больница в Салавате направляла запрос в страховые организации на оплату профосмотров и медицинской помощи на дому, чему так же противоречили записи в медкартах пациентов.

– В целях пресечения незаконной практики в адрес главных врачей лечебных учреждений, а также и.о. министра здравоохранения республики внесены представления об устранении выявленных нарушений. Ход и результаты их рассмотрения находятся на контроле надзорного ведомства, – сообщили в республиканской прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU