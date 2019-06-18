«У ребенка не заметили аппендицит»: жительница Башкирии жалуется на работу больницы

СЕГОДНЯ 13:32 2019-06-18T13:32:23+03:00

По словам женщины, врачи невнимательно относятся к пациентам и не могут поставить правильный диагноз

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Жительница Иглино пожаловалась на работу местной больницы: по словам женщины, медики невнимательно осматривают пациентов, не могут поставить правильный диагноз. Именно из-за неправильной постановки диагноза в 2013 году в этой больнице скончался гражданский муж женщины, и та осталась одна с грудным ребенком на руках. А недавно в больнице едва не погибла 12-летняя соседка, которую привезли с острой болью в животе.

- Детский хирург сказал, что все пройдет. Терапевт тоже сообщил, что ничего страшного. Девочке выписали кучу лекарств, потом ее отпустили домой, – передает слова женщины портал UfacityNews.ru.

К счастью, родители ребенка решили перестраховаться и отвезли дочь в уфимскую клинику, где ей диагностировали аппендицит и экстренно прооперировали, ведь в любой момент мог развиться гнойный перитонит.

- Мой гражданский муж умер в этой больнице, у ребенка не заметили аппендицит. Когда в учреждении наведут порядок? – пожаловалась жительница Иглино в социальных сетях, адресовав свое обращение врио главы Башкирии Радию Хабирову. Вскоре с женщиной связались представители республиканского Минздрава, заверив, что ее обращение принято в работу.

ИСТОЧНИК KP.RU