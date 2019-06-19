В Уфе пьяная девушка угнала такси

СЕГОДНЯ 07:08 2019-06-19T07:08:37+03:00

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Уфимские полицейские раскрыли дело о нападении на таксиста. По предварительной информации, ночью 19-летний водитель такси довез двух пассажиров – девушку и парня – до дома на улице Губайдуллина. Пассажир вышел из машины, сославшись на то, что для оплаты проезда ему нужно взять деньги в квартире.

Молодой человек долго отсутствовал. Терпение таксиста лопнуло, и он вышел из машины, чтобы узнать, в чем дело. Ключ зажигания при этом остался в замке. Воспользовавшись этим обстоятельством, пассажирка пересела на водительское сиденье «Фольксваген Поло» и уехала. На проспекте Октября она не справилась с управлением и врезалась в препятствие. После ДТП девушка спешно покинула место преступления. Как выяснилось позже, злоумышленница была пьяна.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемую – 23-летнюю жительницу Уфимского района. Ранее она уже была судима за кражу и угон. Объяснить причину своего поступка девушка не смогла. В настоящий момент обвиняемая находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU