В Башкирии туристы устроили стрельбу во время сплава

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-18T13:00:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Неприятный инцидент произошел накануне на территории природного парка «Зилим». Как сообщили в пресс-службе парка, группа туристов, сплавляющихся по реке, открыли стрельбу. Инспекторы парка, находившиеся в паре километров, от места происшествия поспешили разобраться, в чем дело. На стоянке они обнаружили коробки от патронов карабина и простреленные пивные банки, поэтому сколько бы виновники не отпирались, им не удалось уйти от ответственности.

Фото: пресс-служба природного парка "Зилим"

- Инспекторы сопроводили группу до Таш Асты, где совместно с инспектором по охране животного мира и участковым инспектором отдела внутренних дел были составлены три протокола, ружья изъяты, - рассказали в пресс-службе природного парка. – Отдых был испорчен и для соседей туристов, которые были сильно перепуганы часовой пальбой.

ИСТОЧНИК KP.RU