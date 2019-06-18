В мэрии Уфы рассказали, как защищают летние лагеря от пожаров

СЕГОДНЯ 13:30 2019-06-18T13:30:56+03:00

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Сегодня, 18 июня, на оперативном совещании в администрации Уфы рассмотрели проблему пожарной безопасности в летних лагерях. С докладом о текущей ситуации выступил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе Радик Хабибов. Он рассказал, что в настоящий момент на контроль взято 4 летних лагеря, находящихся под угрозой лесных пожаров, и 130 пришкольных лагерей.

Потенциально опасные лагеря проверяются инспекторами пожарного надзора ежегодно до первого заезда детей. В ходе проверок специалисты выявили ряд нарушений пожарной безопасности. Чаще всего к ним относились нарушения в работе пожарной автоматики и содержании путей эвакуации.

Территории детских оздоровительных учреждений были очищены от горючих отходов, мусора и сухой травы. Все 4 лагеря оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Представители экстренных служб периодически проводят занятия на противопожарную тему среди детей. Начальник надзорного ведомства также добавил, что руководителям лагерей были вручены предписания по устранению нарушений техники безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU