В Крыму со скалы едва не сорвалась 31-летняя уфимка

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-18T15:18:39+03:00

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Накануне крымские спасатели получили сообщение, что на плато Ай-Петри пострадала 31-летняя женщина из Башкирии. По данным «КП – Крым», туристка получила травмы ребер, едва не сорвавшись со скалы.

Как только они прибыли к предполагаемому месту происшествия, они обследовали территорию протяженностью более 10 километров. Уфимка была обнаружена на сложном скальном участке. Ее эвакуировали в безопасное место с помощью специализированных носилок и альпинистского снаряжения. С травмами ее отвезли в Ялтинскую городскую больницу.

Выяснилось, что она совершала одиночный поход и в какой-то момент сбилась с тропы. Женщина пошла по навигатору и окончательно сбилась и оказалась на скальном участке. Чудом она смогла зацепиться за дерево и не сорваться вниз.

ИСТОЧНИК KP.RU